BMW с владивостокцем опрокинулось в массовом ДТП и попала на видео

Mash: во Владивостоке BMW с человеком разбилась в ДТП

Во Владивостоке перевернулась иномарка с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло на Университетском проспекте. Водитель «немца» не справился с управлением — столкнулся с Toyota CH-R и Toyota Prius. После удара опрокинулся. Информации о пострадавших пока нет», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит автомобиль BMW, который в момент аварии отлетел и приземлился на бок. На записи также заметно, что иномарка получила повреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что во Владивостоке внедорожник с человеком в салоне перевернулся на проезжей части. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что дороге лежит автомобиль, который в момент кульбита приземлился на боковую часть. В Результате ДТП движение транспорта затруднено: машины едут с медленной скоростью, образовалась пробка.

Ранее авто с белгородцами сделало кульбит из-за кабана и попало на видео.