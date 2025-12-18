На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

BMW с владивостокцем опрокинулось в массовом ДТП и попала на видео

Mash: во Владивостоке BMW с человеком разбилась в ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке перевернулась иномарка с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло на Университетском проспекте. Водитель «немца» не справился с управлением — столкнулся с Toyota CH-R и Toyota Prius. После удара опрокинулся. Информации о пострадавших пока нет», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит автомобиль BMW, который в момент аварии отлетел и приземлился на бок. На записи также заметно, что иномарка получила повреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что во Владивостоке внедорожник с человеком в салоне перевернулся на проезжей части. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что дороге лежит автомобиль, который в момент кульбита приземлился на боковую часть. В Результате ДТП движение транспорта затруднено: машины едут с медленной скоростью, образовалась пробка.

Ранее авто с белгородцами сделало кульбит из-за кабана и попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами