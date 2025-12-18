На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 47 беспилотников. Военная операция, день 1394-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1394-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников над российскими регионами. В порту Ростова в результате атаки БПЛА загорелся танкер. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил участие в международной миссии на Украине. Издание Politico сообщило, что европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:44

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым посетит Майами на этой неделе, сообщает портал Axios.

8:33

Австрия может рассмотреть возможность участия в международной военной миссии на Украине, если такая инициатива примет конкретные формы, заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер.

8:26

ВСУ испытывают трудности в зоне боевых действий по трем причинам, сообщает The Economist. Речь идет о проблемах с призывом, растущей компетентностью России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников, а также местных условиях.

8:22

🔴 В Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали семеро — одного из ранены враче спасти не смогли, он скончался, рассказал глава региона Слюсарь.

8:17

Европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico.

8:11

🔴 В порту Ростова, который ранее подвергся атаке беспилотников, загорелся танкер, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения, уточнил глава Ростовской области Юрий Слюсарь

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

31 дрон ликвидировали над Брянской областью, пять — над Черным морем, по четыре — над Белгородской и Ростовской областями. Еще три БПЛА сбили над Ростовской областью.

8:01

Сегодня 1394-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

