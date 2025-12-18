Над Россией сбили 47 беспилотников. Военная операция, день 1394-й

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым посетит Майами на этой неделе, сообщает портал Axios.
Австрия может рассмотреть возможность участия в международной военной миссии на Украине, если такая инициатива примет конкретные формы, заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер.
ВСУ испытывают трудности в зоне боевых действий по трем причинам, сообщает The Economist. Речь идет о проблемах с призывом, растущей компетентностью России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников, а также местных условиях.
🔴 В Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали семеро — одного из ранены враче спасти не смогли, он скончался, рассказал глава региона Слюсарь.
Европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico.
🔴 В порту Ростова, который ранее подвергся атаке беспилотников, загорелся танкер, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения, уточнил глава Ростовской области Юрий Слюсарь
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
31 дрон ликвидировали над Брянской областью, пять — над Черным морем, по четыре — над Белгородской и Ростовской областями. Еще три БПЛА сбили над Ростовской областью.