Партнер Сафонова по «ПСЖ»: именно такие люди нужны команде

Футболист «ПСЖ» Заир-Эмери о Сафонове: именно такие люди нужны команде

Футболист французского «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался об игре российского голкипера команды Матвея Сафонова, который отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», отметив, что такие футболисты нужны клубу, передает Le Parisien.

«Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда внимателен и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — сказал Заир-Эмери.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

