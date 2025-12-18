Количество просмотров мультфильма с Путиным и Моди превысило 1 млн

РИА Новости: видео India Today с Путиным и Моди набрало более 1 млн просмотров

Мультфильм телеканала India Today с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди набрал более 1 млн просмотров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что видео появилось накануне интервью Путина индийскому телеканалу, опубликованному 4 декабря.

В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле на фоне нефтяных вышек и поют песню о дружбе, популярную в Индии. После на экране появляются две бензоколонки с надписями «Россия» и »США». У американской стоит президент США Дональд Трамп. Однако Моди заправляет мотоцикл российским бензином и уезжает, оставляя Трампа позади.

Ранее медиахолдинг India Today опубликовал интервью с президентом России, который совершает визит в Индию.

15 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».