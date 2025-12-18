«Я росла в атмосфере хаоса»: Кристине Агилере — 45

Кристина Мария Агилера родилась в Нью-Йорке в 1980 году. Мать Агилеры — профессиональная скрипачка и пианистка Шелли Лорейн Фидлер. Ее отец, Фаусто Агилеро, служил сержантом в Вооруженных силах США. Родители развелись, когда Кристине было шесть лет.

В интервью в 2023 году она призналась, что, будучи ребенком, видела, как ее мать подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны отца. По словам артистки, пение стало для нее «отдушиной» и «формой самовыражения».

«Я росла в атмосфере хаоса <...> и всегда ощущала себя одинокой в своей ситуации», — отмечала Агилера.

Кристина Агилера начала музыкальную карьеру в 8 лет, приняв участие в конкурсе «Star Search», где исполнила хит Уитни Хьюстон The Greatest Love of All и заняла второе место. Спустя несколько лет она начала исполнять гимн США на спортивных мероприятиях в Питтсбурге. В 1992 году Кристина вошла в состав телешоу «Клуб Микки-Мауса», став одной из его будущих звезд наряду с Бритни Спирс, Джессикой Симпсон и Джастином Тимберлейком.

В 1998 году 18-летняя певица подписала контракт с лейблом RCA Records и вскоре представила дебютную пластинку, которая на протяжении пяти недель возглавляла чарт Billboard Hot 100. За карьеру Агилера получила шесть премий «Грэмми» и одну Latin Grammy, а журнал Rolling Stone включил ее в список 100 величайших артистов всех времен. Общий тираж ее альбомов превысил 110 млн экземпляров.