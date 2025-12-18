На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноше из Петербурга, который напал на учительницу в школе, предъявили обвинение

В Петербурге предъявили обвинение школьнику, который напал на учительницу
Shutterstock

В Петербурге суд предъявил обвинения 15-летнему молодому человеку и охраннику после инцидента с нападением в одной из местных школ. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Отмечается, что юноша частично признал вину. Он отрицает, что между ним и учительницей был конфликт.

«В ближайшее время ему по ходатайству следствия будет избрана мера пресечения», – говорится в публикации.

Обвинения также предъявили охраннице. По версии следствия, в день инцидента подросток пронес в школу нож. На входе металлоискатель сработал, но работница не стала осматривать учащегося.

«Следователем продолжается расследование уголовного дела», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел несколько дней назад. Молодой человек взял в школу нож и отправился к учительнице, которая якобы помогала ему повысить оценку по математике. Он нанес пострадавшей несколько ударов ножом.

В результате она попала в реанимацию, медики провели операцию. Позже ее перевели в общую палату.

Ранее в Москве ученик автошколы ударил ножом инструктора, якобы завалившего его на экзамене.

