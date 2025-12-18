Замкомандира роты 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также операторы БПЛА ликвидированы под Волчанском Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, украинский офицер и несколько операторов FPV-дронов были уничтожены ударом российского беспилотника.

До этого сообщалось, что под Волчанском группировка «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) ликвидировала подразделение наемников из Колумбии.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Волчанска. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области. Позднее стало известно, что ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих в ходе боестолкновений под Волчанском — всего за 18 месяцев боев украинские силы лишились 46% личного состава.

