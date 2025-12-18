«Это похвально»: тренер «Фламенго» об игре Сафонова

Тренер «Фламенго» Луис об игре Сафонова: он как будто смотрел нашу тренировку

Главный тренер бразильского «Фламенго» Филипе Луис оценил игру вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который в финале Межконтинентального кубка отбил в серии послематчевых пенальти четыре удара, передает Global Esporte.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают и передают информацию. Вратарь «ПСЖ», вероятно, очень хорошо подготовился. Как будто он смотрел нашу вчерашнюю тренировку. Это действительно похвально. Поздравляю Париж», — сказал Фелипе Луис.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

