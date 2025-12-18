На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали главную цель саммита ЕС в четверг

Politico: цель саммита ЕС — убедить Бельгию отказаться от позиции по активам РФ
Olivier Matthys/Pool via Reuters

Главная цель саммита ЕС в четверг — убедить власти Бельгии отказаться от позиции по конфискации замороженных активов РФ. Об этом пишет газета Politico.

«Главная цель саммита <...> — убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи», — говорится в публикации.

По словам бельгийских чиновников, российские замороженные активы не будут изъяты из депозитария Euroclear.

Европейские лидеры также обсудят реакцию на позицию США и Китая в мировой экономике. Кроме того, на повестке дня будет стоять вопрос расширения альянса.

18 декабря бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Евросоюз не проявлять страх перед президентом России Владимиром Путиным в своих попытках изъять замороженные активы Москвы.

15 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.

