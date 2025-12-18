Россияне стали чаще интересоваться книгами о малой родине

В России увеличился спрос на тему малой родины. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Литреса со ссылкой на свою аналитику.

Книжный сервис изучил интерес пользователей к литературе о регионах, малой родине и путешествиях по стране. Оказалось, что выручка с книг о регионах России увеличилась на 30% в сравнении с прошлым годом, о малой родине — на 40%, о путешествиях по России — на 35%.

Отмечается, что россияне стали больше проявляют интерес к книгам, в которых авторы с ностальгической интонацией создают образ утраченной родины, а также к произведениям о заповедных уголках страны, далёких от шума цивилизации.

В топ-3 книг о малой родине вошли сразу два произведения Ивана Шмелева и книга Дмитрия Ищенко «Неудачники» — команда мечты». В рейтинге работ о путешествиях по регионам лидировал «Хозяин белых оленей» Константина Куксина. В топе также оказались «Исчезающий Север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки» Александра Моисеева и путеводитель «1000 лучших мест России, которые нужно увидеть за свою жизнь» оказались в топе.

Ранее россияне узнали, как лечиться музыкой.