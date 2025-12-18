На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соседи школьника, напавшего на детей с ножом, заявили о травле в их адрес

МК: соседи юноши, напавшего на детей в Одинцово, пожаловались на травлю
Shutterstock/BestPhotoPlus

Семья из Одинцово стала объектом травли после того, как подросток из их дома напал на детей в школе с ножом. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, семья проживает в том же подъезде, что и молодой человек. Помимо этого, одного из их сыновей зовут также, как и подозреваемого.

После инцидента им стали поступать угрозы и оскорбления. Как рассказали родители, их дети подвергаются оскорблениям и буллингу. Младших членов семьи преследуют на учебе, во время прогулок и в социальных сетях.

«Мы боимся выпускать их из дома», – сообщается в публикации.

Родители подчеркнули, что их дети никогда не общались с подозреваемым в нападении. Они недоумевают, почему должны нести ответственность за чужие преступления.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 16 декабря в поселке Горки-2. Молодой человек пришел в школу и напал на детей с ножом. В результате одного мальчика спасти не удалось.

Ранее психолог объяснил, почему родителям нужно вступать в конфликты с детьми.

