В Белом доме повесили таблички Трампа, высмеивающие экс-лидеров США

The Guardian: Трамп раскритиковал Байдена и Обаму под их портретами в Белом доме

Белый дом обновил памятные таблички на стене «президентской аллеи славы», добавив критические описания под портретами некоторых экс-лидеров США. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что текст к многим портретам своих предшественников составлял нынешний американский президент Дональд Трамп. Например, вместо портрета Джо Байдена на фото можно увидеть надпись с авторучкой. А под самим снимком содержится ряд насмешливых высказываний о бывшем главе Белого дома. В частности, упоминается «тяжелый умственный спад» Байдена и его «радикальные левые кураторы». Сам он называется «худшим президентом в истории США».

По портретом Барака Обамы указано, что он был «одной из самых спорных политических фигур в американской истории». На памятной табличке, посвященной Биллу Клинтону, упоминается, что Трамп победил его жену Хилари Клинтон на выборах в 2016 году.

Кроме того, на «президентской аллее славы» также присутствуют два портрета самого Трампа, под которыми описываются его достижения во время первого и начала второго президентского сроков.

Это не первый раз когда Трамп критикует своих предшественников. Глава Белого дома публично заявлял, что считает Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории США. Также он называл своего предшественника «настоящим дураком» из-за финансирования Украины. Кроме того, Трамп сравнивал Джо Байдена с овощем.

Говоря об Обаме, Трамп признался, что считает его «милым джентльменом», однако не согласен с экономической политикой, которую тот проводил.

Ранее Обаму заподозрили в желании получить «третий срок» в Белом доме через Харрис.