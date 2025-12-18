Часть города Черкассы на Украине обесточена

Свет отключился в части города Черкассы в центральной Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

«Часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы», — написал он.

В ночь на 18 декабря в Черкассах произошли взрывы. Они также прогремели в Кривом Роге и Сумах. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

До этого глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района в регионе отрезало от электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.