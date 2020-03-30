СМИ: Япония закроет въезд для иностранцев из ряда стран
close
Правительство Японии в связи с пандемией коронавируса нового типа решило закрыть въезд в страну иностранцам из ряда стран. Об этом сообщает агентство «Киодо».
Как стало известно, въезд в Японию будет недоступен для иностранцев их США, Китая, Южной Кореи и почти всей Европы, в том числе Великобритании.
По данным телеканала NHK, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных возросло до 1893 человек.