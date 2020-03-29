Врач заявил о риске роста числа смертности от коронавируса в США до 200 тысяч

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Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал о прогнозе по эпидемиологической ситуации в стране . Об этом сообщает телеканал CNN.

Он также выразил мнение, что количество инфицированных может подняться до «миллионов».

Врач также указал на риск роста числа жертв нового типа коронавируса COVID-19 в стране до 100–200 тыс. человек.

На данный момент в США насчитывается почти 125 тыс. инфицированных, жертвами числятся свыше двух тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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