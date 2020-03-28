В Петербурге священники провели крестный ход против коронавируса
В Санкт-Петербурге священники обошли город с Иверской иконой Божией Матери, чтобы бороться с «моровым поветрием», пишет пресс-служба патриарха Кирилла.
Руководивший шествием протоиерей Димитрий Василенков сказал, что очертания маршрута напоминают крест.
В России коронавирусом заразились 1246 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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