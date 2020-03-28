В рамках акции «Час Земли» Кремль и Дом правительства погасили освещение

В рамках всемирной экологической акции «Час Земли» было выключено внешнее освещение Московского Кремля и Дома правительства, передает ТАСС.

Отключение было произведено с 20:30 до 21:30 мск.

Отмечается, что Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента страны Владимира Путина.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В 2020 году международный «Час Земли» проходит в 14-й раз (в России — в 12-й раз). В 2019 году в «Часе Земли» приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек.