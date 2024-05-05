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Американские вертолеты «Гадюки» получат ракету большой дальности

TWZ: в США начали летные испытания ракеты LRAM для вертолетов

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US Navy/Global Look Press

В США начались летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM). Об этом пишет журнал The War Zone (TWZ).

По данным издания, в основе новой ракеты лежит неизвестный образец из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. Она позволит поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 км. Это больше, чем «Гадюки» могут достичь с существующими боеприпасами класса «воздух-земля». Сейчас вертолеты AH-1Z Viper оснащены ракетами класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 км и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile с дальностью до 8 км.

Отмечается, что первый боевой пуск ракеты планируется провести в 2025 году.

До этого министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что штаб армии США признался в проблемах с тестированием гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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