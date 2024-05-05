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Рогов заявил, что объявлением в розыск Россия послала Зеленскому сигнал

Рогов: объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал

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Alina Smutko/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением президента Украины Владимира Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что с ним не намерены вести переговоров. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Зеленский стал для Москвы «чистой воды преступником».

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — сказал Рогов.

Комментируя объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко, он подчеркнул, что ему и Зеленскому больше ничего не будут спускать с рук. Для них «запахло жаренным по-настоящему» и «обратный отсчет ускорился», считает Рогов.

По его словам, Зеленский и Порошенко являются виновниками разжигания конфликта на Украине с 2014 года.

«Теперь Зеленский уже не сможет свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России. Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский - официально признанный преступник», — констатировал Рогов.

До этого российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины.

Ранее российский депутат заявил, что Зеленскому выдали черную метку.

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