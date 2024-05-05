В Германии ожидают возвращения обязательной воинской службы

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, член ХДС Даниэль Гюнтер заявил, что партийная конференция будет работать над возобновлением обязательной воинской службы, поскольку в бундесвер испытывает нехватку людей. Его слова приводит n-tv.

«Нам нужна обязательная военная служба, чтобы в долгосрочной перспективе иметь достаточно кадров для набора в Бундесвер. Обязательную военную службу необходимо восстановить как можно скорее – к 2030 году будет уже слишком поздно», — заявил Гюнтер.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года была ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

«Даже если бы я считал, что приостановка призыва была ошибкой, очевидно, что его повторное введение не поможет в нынешней ситуации», — ответил Писториус на вопрос журналистов о планах по возвращению воинской повинности.

Ранее в Германии предложили ввести обязательную военную службу для мужчин и женщин.