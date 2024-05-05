Иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

Группа иностранных держателей украинских еврооблигаций намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В комитет кредиторов входят такие гиганты как BlackRock и Pimco, на их долю приходится около 20% от непогашенных $20 млрд еврооблигаций Украины. Они уже наняли юристов для переговоров с правительством, пишет издание.

По замыслу держателей бондов, Украина, получившая помощь от США на $60,6 млрд, могла бы договориться о прощении части задолженности в обмен на возобновление процентных платежей объемом до $500 млн в год.

Некоторые кредиторы уже обсудили эти планы с украинскими властями. В Киеве рассчитывают привлечь к работе Вашингтон и других союзников.

Однако США и их партнеры обеспокоены, что финансовая помощь Украине окажется у держателей облигаций, если Киев снова начнет обслуживать долг. Страны предоставили ему долговые каникулы примерно на $4 млрд до 2027 года.

По сведениям газеты, если сделку не заключат, Украине может грозить дефолт в августе после истечения срока действия каникул для облигационеров. Это осложнит для нее дальнейшее привлечение займов на рынке.

Изначально кредиторы согласились на двухлетнюю отсрочку, полагая, что конфликт уже завершится к 2024 году. Несмотря на затяжной характер ситуации, они надеются на стабилизацию финансов Украины благодаря поддержке Запада.

До этого в Германии предупредили , что Зеленский не расплатится за оказанную помощь от Запада.

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