«Они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки»: Зарема об амбициях «Краснодара»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально высказалась об осечке «Краснодара» в этом туре. Ее слова передает Metaratings.

«Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

В «Динамо» не верю, у них тоже на первом месте ГУМ, накрутка подписчиков, игры с медиакомандами и прочая мишура, которая, как они думают, ведет к популяризации «Динамо» как футбольного клуба», — сказала Салихова.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Сине-бело-голубые проведут свой матч против «Факела» 6 мая. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

Ранее в «Краснодаре» объяснили поражение «Ахмату».