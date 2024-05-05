Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки»: Зарема об амбициях «Краснодара»

Зарема назвала полным разочарованием результаты «Краснодара» в сезоне

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально высказалась об осечке «Краснодара» в этом туре. Ее слова передает Metaratings.

«Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

В «Динамо» не верю, у них тоже на первом месте ГУМ, накрутка подписчиков, игры с медиакомандами и прочая мишура, которая, как они думают, ведет к популяризации «Динамо» как футбольного клуба», — сказала Салихова.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Сине-бело-голубые проведут свой матч против «Факела» 6 мая. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

Ранее в «Краснодаре» объяснили поражение «Ахмату».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами