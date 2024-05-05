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Почти все россияне одобрили запрет на рекламные звонки

Superjob: почти 90% россиян одобрили запрет на рекламные звонки

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Shutterstock

Девять из десяти россиян поддержали введение запрета на рекламные звонки. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на опрос сервиса Superjob.

Согласно данным исследования, в котором приняли 1600 человек, меру поддержали 88% опрошенных, не поддержали — 5% опрошенных. В основном против высказались маркетологи, операторы колл-центров и менеджеры по продажам и работе с клиентами.

Отмечается, что опрос проводился на фоне разработки соответствующего законопроекта Министерством цифрового развития. Пока вопрос об ответственности за нарушение запрета обсуждается.

По данным исследования, активнее всего за введение подобного запрета выступили россияне старше 45 лет (90%).

До этого эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе.

Ранее россиянам назвали опасности при установке на смартфон определителя номера.

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