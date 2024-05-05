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Провал российского нападающего в плей-офф НХЛ объяснили

Чемпион ОИ Кожевников объяснил отсутствие голов у Кучерова нехваткой эмоций

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John E. Sokolowski/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отсутствии голов у лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг», российского нападающего Никиты Кучерова. Его слова передает «Чемпионат».

«Нашли противоядие, значит. Там эмоций не было. По тому, что я видел, там эмоций не было у самой команды», — сказал Кожевников.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Никита Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами, но не сумев отличиться.

Никита Кучеров провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

Ранее Кожевников высказался о реакции Овечкина на вылет из плей-офф.

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