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ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области

Сенатор Кастюкевич: участились удары беспилотников ВСУ по Херсонской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по населенным пунктам Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он.

Сенатор отметил, что украинская армия расширила зону использования боевых дронов с Каховки и Новой Каховки на Горностаевский, Великолепетихский, Алешкинский и Голопристанский районы.

По словам Кастюкевича, ремонтные бригады оперативно устраняют последствия атак ВСУ.

«Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — подчеркнул политик.

До этого Кастюкевич заявил, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин — высокие потери и бессмысленные приказы. По его словам, раньше основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США, а теперь они разворачиваются и уезжают обратно.

Ранее бойца ВСУ застрелили сослуживцы за съемку позиций в Херсонской области.

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