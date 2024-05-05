ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области

Вооруженные силы Украины активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по населенным пунктам Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он.

Сенатор отметил, что украинская армия расширила зону использования боевых дронов с Каховки и Новой Каховки на Горностаевский, Великолепетихский, Алешкинский и Голопристанский районы.

По словам Кастюкевича, ремонтные бригады оперативно устраняют последствия атак ВСУ.

«Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — подчеркнул политик.

До этого Кастюкевич заявил, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников, среди причин — высокие потери и бессмысленные приказы. По его словам, раньше основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США, а теперь они разворачиваются и уезжают обратно.

Ранее бойца ВСУ застрелили сослуживцы за съемку позиций в Херсонской области.