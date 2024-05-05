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Мишустин поздравил россиян с праздником Пасхи

Мишустин заявил, что Пасха имеет большое значение для верящих в традиции России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к россиянам на Пасху. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы Минобрнауки России.

Мишустин подчеркнул, что Пасха имеет огромное значение для всех, кто разделяет многовековые духовные традиции русского народа.

«Эти светлые пасхальные дни дарят верующим радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела», — отметил премьер-министр.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Россия сейчас проходит через судьбоносные испытания.

По словам патриарха, в Русской православной церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества. Также он призвал молиться и остальных верующих.

Патриарх Кирилл добавил, что церковь просит Господа даровать победу света над тьмой и правды над ложью, а также о преодолении вражды и о воцарении прочного и справедливого мира.

Ранее в храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба.

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