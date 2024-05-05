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В Госдуме собираются потребовать признать Чубайса иноагентом

Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом

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Евгений Биятов/РИА Новости

В министерство юстиции РФ подготовили обращение для того, чтобы признать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Об этом сообщил РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев.

По его словам, в Тель-Авивском университете на факультете социальных наук начал работу Центр российских исследований (ЦРС), который финансирует Чубайс. Поэтому на это нужно обратить внимание. В частности, Хамзаев требует изучить, чем конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься сам Чубайс и его компания, а также что они там собираются рассказывать.

По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом.

В начале мая Чубайс стал «организатором группы спонсоров» «Центра российских исследований» (ЦРС), который открылся при Тель-Авивском университете.

Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. С 2022 года он живет в Израиле.

Ранее в ГД заметили, что Запад пытается создать негативный фон вокруг инаугурации Путина.

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