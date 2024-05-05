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В Красноярске директор медцентра лишился 7,6 млн рублей после общения с мошенниками

В Красноярске директор медцентра отдал мошенникам 7,6 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Красноярске мошенники обманули руководителя медицинского центра, мужчина «спасал» сбережения и лишился более семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Руководителю медицинского центра поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что у 55-летнего мужчина заканчивается срок действия полиса ОМС, документ необходимо было заменить.

На телефон красноярца пришло сообщение, его данные он передал звонившей девушке. Вскоре аферисты сообщили россиянину, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан и неизвестные якобы пытаются оформить на него сразу 24 кредита.

Злоумышленники убедили мужчину в том, что ему необходимо срочно перевести все накопления на «безопасный» счет, россиянин отправил мошенникам 2,4 млн рублей. Спустя еще два дня, действуя по той же схеме, мошенники выманили у пострадавшего 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Сыктывкаре врач пообщался с мошенниками и потерял 1,8 млн рублей.

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