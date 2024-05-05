В МИД Белоруссии предостерегли Литву от поддержки экстремистов

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей, так как это может иметь эффект бумеранга.

«История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности», — сказал он.

По его словам, политики из Литвы знают о находящихся на территории страны военизированных формированиях, которые планируют сменить власти в Белоруссии, и «попустительствуют этому».

В этом же интервью министр заявил, что Литва спонсирует желающих свергнуть власть в Белоруссии. По его словам, эмоциональная реакция Литвы на данные КГБ Белоруссии о предотвращении атаки беспилотника на Минск с литовской территории дает понять, что Вильнюс причастен к этому.

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