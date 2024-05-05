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Стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины

Reuters: Макрон отвезет Си на родину своих предков ради давления по Украине

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Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита Си Цзиньпина в страну намерен надавить на председателя КНР по вопросам торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в вопросе событий на Украине. Об этом пишет Reuters.

Так, президент Франции планирует 7 мая отвезти Си Цзиньпина на родину своих предков по материнской линии в Пиренеях. Как пишет Reuters, это является ответным жестом на приглашение со стороны Си на чайную церемонию в бывшем доме его отца в Гуанчжоу во время визита Макрона в КНР.

В материале отмечается, что Макрон «всегда обаятелен» и пытается расположить себе иностранных лидеров путем установления личностных отношений.

«Китай является одним из основных партнеров России, и наша цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся у него рычаги воздействия на Москву, чтобы изменить расчеты России и внести свой вклад в урегулирование конфликта», — цитирует Reuters представителя Елисейского дворца.

Собеседник агентства подчеркнул, что Пекину придется услышать и серьезно воспринять точку зрения Парижа, если КНР намерен стремиться к улучшению отношений с ЕС.

29 апреля в МИД Китая сообщили, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

Ранее в Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через КНР обречены на провал.

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