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Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Путин отметил, что священнослужители всегда оставались с народом

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов.

Путин также отметил созидательную работу Русской православной церкви, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

В ночь на 5 мая Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где собрались тысячи человек. В публикации РИА Новости отмечается, что российский лидер на регулярной основе посещает службы во время главных церковных праздников. Например, в 2023 году Путин также встретил праздник в храме Христа Спасителя. Дважды президент России участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 и 2003 годах.

Столичный мэр также регулярно посещает церковную пасхальную службу в Москве. В ночь на 5 мая богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Незадолго до начала церемонии в храм Христа Спасителя доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.

Ранее сообщалось, что москвичей на Пасху ждет ненастная погода.

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