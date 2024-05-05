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Российский оператор системы ПВО назвал самые сложные для перехвата ракеты ВСУ

Оператор ЗРК «Бук» Стаф: ракеты Storm Shadow и SCALP сложнее всего перехватить

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Lewis Joly/AP

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились перехватывать западные ракеты, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил оператор расчета российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» с позывным Стаф. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, армия России быстро приспосабливается к новым угрозам. Стаф сообщил, что когда ВСУ начали использовать американские планирующие авиабомбы JDAM, то российские операторы систем ПВО долго не могли понять, как их сбивать из-за маленького размера и минимальной горизонтальной скорости, однако вскоре научились. Теперь «высотная низкоскоростная цель» не является сложной мишенью для российской ПВО, отметил военный.

Гораздо сложнее перехватывать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Украина начала получать от западных союзников весной прошлого года, признался Стаф.

«Они летят к цели на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними», — сказал он.

Военный выразил уверенность, что российские системы ПВО справятся и с американскими ракетами ATACMS.

Ранее в Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS.

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