Россиянам рассказали, как сэкономить на омывающей жидкости в автомобиле

Водопроводная вода, которую с приходом весны автомобилисты заливают в бачок стеклоомывателя, может повредить систему подачи омывающей жидкости. Об этом сообщает радио Sputnik о ссылкой на автоэксперта Максима Кадакова.

«Вода из-под крана может со временем оставить кальциевые отложения, налет на форсунках, которые разбрызгивают жидкость. Засорятся и стеклоомыватели, и фароомыватели, если они установлены. Как правило, все это довольно дорогие устройства, которые жаль менять из-за небольшой экономии на жидкости», – пояснил Кадаков.

По его словам, в качестве заменителя омывающей жидкости можно использовать дистиллированную воду. А для усиления моющего эффекта можно добавить, например, несколько миллилитров средства для мытья посуды на пятилитровый бачок омывателя.

До этого стало известно, что тополиные почки могут нанести серьезный вред лакокрасочному покрытию, если прилипнут к кузову автомобиля. Для очистки авто от смоляных пятен можно использовать специальные составы, а растворители полностью исключить.

Во время всего процесса необходимо использовать специальную мягкую салфетку из микрофибры или губку, чтобы не повредить краску на кузове автомобиля. Крайне нежелательно использовать во время мойки жесткие щетки или губки.

Ранее сообщлось, что солнце сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто в два раза.