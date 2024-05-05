В США призвали ввести санкции против грузинских «марионеток Путина»

Соединенные Штаты должны ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и всех, кто поддержал законопроект об иностранных агентах в Грузии. Об этом пишет The Hill.

«Грузинский миллиардер и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, стоящий за правящей партией «Грузинская мечта», <…> по сути, объявил войну США и европейской помощи представителям грузинского гражданского общества . Западные правительства должны быть потрясены и отреагировать недвусмысленно», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Иванишвили жестко раскритиковал Запад, а правящая партия «Грузинская мечта» предприняла беспрецедентную риторическую атаку на послов США и стран ЕС в стране. Владимир Путин, «должно быть, гордился», таким развитием событий, предполагают авторы.

«Правительствам на Западе нельзя терять времени, если они хотят помешать законодательству об НПО стать законом. Помимо преследования Иванишвили и Кобахидзе, ЕС и США должны предупредить всех грузинских парламентариев, что голосование за принятие закона об НПО приведет к санкциям против них», — следует из текста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Ранее Зурабишвили обвинила кабмин Грузии в атаке на Конституцию.