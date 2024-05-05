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Врач рассказала, сколько колбасы безопасно есть в день

Диетолог Чухачева: кусочек колбасы содержит дневной лимит насыщенных жиров

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Насыщенные жиры, которые содержатся в животных продуктах, нужно ограничить, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева.

«Насыщенные жиры — один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям вне зависимости от имеющихся заболеваний до 10% от суточной калорийности рациона. Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», — рассказала Чухачева.

Избыточное потребление насыщенных жиров связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. От полезных ненасыщенных (из рыбы и растительных масел) они отличаются более высокими температурами плавления: при комнатной температуре насыщенные жиры остаются твердыми.

Уменьшить потребление насыщенных жиров можно, отдавая предпочтение постным сортам мяса, а также рыбе, морепродуктам, бобовым, растительным маслам и орехам. Также следует избегать продуктов высокой степени переработки: мясной гастрономии, колбас, сладостей, десертов.

«Необходимости в потреблении насыщенных жиров у нашего организма нет: они могут образовываться внутри нас. Да и остаться совсем без насыщенных жиров в рационе крайне сложно: даже рыба, которую мы без сомнения считаем хорошим источником «хороших» (ненасыщенных) жиров, в готовом виде содержит 1,5-2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта», — объяснила врач.

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