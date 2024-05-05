В Кабардино-Балкарии на заправке взорвалась Lada

В Кабардино-Балкарии на заправке взорвался автомобиль Lada. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Девятка» заправлялась на ГЗС «Премиум» у поселка Урвань. Произошел сильный хлопок. Машину сильно повредило, она загорелась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва три человека были доставлены в больницу Нальчика, их состояние не уточняется.

Судя по фото, у машины разбиты лобовое и боковые стекла, повреждены руль, передняя панель и сиденья.

Причины взрыва автомобиля Lada устанавливаются.

До этого стало известно, что самогонный аппарат взорвался в квартире в Химках. Осколками стекол было повреждено несколько автомобилей. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно, но соседи видели, что мужчина добрался до кареты скорой помощи самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.