В Москве люди в масках украли у водителя миллион рублей

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На Варшавском шоссе в Москве грабители в масках и камуфляжной одежде отобрали у водителя сумку с миллионом рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Отмечается, что к водителю KIA Ceed подъехал автомобиль Mitsubishi Outlander, из него вышли трое человек в камуфляжной одежде и балаклавах, начали угрожать человеку предметом, похожим на пистолет, разбили стекло машины. После этого украли у него сумку, в которой находились личные документы и деньги.

Материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой».