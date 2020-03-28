Семь положительных первичных тестов на COVID-19 зафиксировали под Хабаровском
В Хабаровском крае по результатом проведенных первичных тестов на новый тип коронавируса COVID-19 положительный ответ получили семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.
Ранее эти пациенты были доставлены в больницы с ОРВИ.
В ведомстве уточнили, что анализы были далее направлены для подтверждения диагноза.
Кроме того, в медучреждениях уже находятся пять человек с коронавирусом, один из них в стабильно тяжелом состоянии переведен вирусом помещен
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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