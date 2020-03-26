В Казахстане задержан подозреваемый в подготовке теракта сторонник ИГ*

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В Нур-Султане оперативники задержали сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России), подозреваемого в подготовке теракта на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как отмечается, злоумышленник был задержан в среду, 25 марта, в казахстанской столице.

В ходе следственных действий сотрудники КНБ РК изъяли у него самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 («приготовление к акту терроризма») Уголовного кодекса Казахстана.

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