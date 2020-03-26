В Казахстане задержан подозреваемый в подготовке теракта сторонник ИГ*
В Нур-Султане оперативники задержали сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России), подозреваемого в подготовке теракта на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Как отмечается, злоумышленник был задержан в среду, 25 марта, в казахстанской столице.
В ходе следственных действий сотрудники КНБ РК изъяли у него самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 («приготовление к акту терроризма») Уголовного кодекса Казахстана.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
— В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовящих теракты
— В правительстве рассказали об опасности распространения терроризма в странах ШОС