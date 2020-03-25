Школы Петербурга перейдут на онлайн-режим обучения
Школы в Санкт-Петербурге полностью перейдут на дистанционный режим обучения 30 марта. Об этом информирует пресс-служба администрации губернатора города.
Отмечается, что с 26 марта по 12 апреля все школы города, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования должны перейти на онлайн-обучение. Детские сады действуют в режиме свободного посещения, решение принимают родители.
«Школы полностью перейдут на дистанционный режим сразу после весенних каникул — 30 марта», — указано в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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