ГД может принять закон об ужесточении наказания за нарушение карантина на следующей неделе

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Государственная дума может на следующей неделе принять закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы за нарушения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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