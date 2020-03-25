ГД может принять закон об ужесточении наказания за нарушение карантина на следующей неделе
Государственная дума может на следующей неделе принять закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы за нарушения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Убийство при намеренном нарушении карантина в РФ могут приравнять к терроризму и диверсии
— В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина