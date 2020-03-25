Пациент Коммунарки рассказал о встрече с Путиным

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Пациент больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави поделился впечатлениями относительно визита президента России Владимира Путина в медучреждение. Об этом сообщает RT.

Он рассказал, что к нему в палату пришли в защитных костюмах президент и главврач больницы Денис Проценко.

«С ними было немного народа, два-три человека еще», — рассказал Гаркави, добавив, что с пациентами посетители пробыли недолго.

Мужчина отметил, что визит Путина был неожиданным. Медбрат оповестил пациентов о приходе президента за две минуты до встречи.

«Спросил он, как я себя чувствую, все ли хорошо, все ли в порядке, делаются ли все тесты, которые необходимы», — сказал Гаркави.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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