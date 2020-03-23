Во Львовской области объявили режим ЧС из-за коронавируса

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Во Львовской области Украины c 24 марта будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа. Соответствующее заявление размещено на сайте сайт областной администрации.

«Принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня», — говорится в заявлении властей области.

Как стало известно, во Львовской области выявлено два случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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