Во Львовской области объявили режим ЧС из-за коронавируса
Во Львовской области Украины c 24 марта будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа. Соответствующее заявление размещено на сайте сайт областной администрации.
«Принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня», — говорится в заявлении властей области.
Как стало известно, во Львовской области выявлено два случая заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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