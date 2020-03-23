На Кубе в критическом состоянии госпитализирован россиянин с коронавирусом
На Кубе в больнице в критическом состоянии находится россиянин, зараженный коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на департамент эпидемиологии минздрава республики.
Отмечается, что 45-летний мужчина, болеющий сахарным диабетом, 20 марта вернулся из Парижа. 21 числа у него подтвердился коронавирус.
Сообщается, что пациент находится в критическом, но стабильном состоянии.
На Кубе коронавирусом заразились 40 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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