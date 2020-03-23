На Кубе в критическом состоянии госпитализирован россиянин с коронавирусом

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На Кубе в больнице в критическом состоянии находится россиянин, зараженный коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на департамент эпидемиологии минздрава республики.

Отмечается, что 45-летний мужчина, болеющий сахарным диабетом, 20 марта вернулся из Парижа. 21 числа у него подтвердился коронавирус.

Сообщается, что пациент находится в критическом, но стабильном состоянии.

На Кубе коронавирусом заразились 40 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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