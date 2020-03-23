Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

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В оперативном штабе рассказали про условия карантина для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале штаба.

В оперштабе также напомнили, что режим самоизоляции сохраняется для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и проживающих с ними.

Как следует из сообщения, в самоизоляции гражданам помогут с бытовыми проблемами социальные работники и волонтеры. Кроме того, временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, будет начислена разовая выплата. Ее размер составит 2 тысячи рублей после начала режима самоизоляции и 2 тысячи рублей после завершении режима при условии его соблюдения.

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями доставят на дом лекарства, для этого нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа. Новые правила вступают в силу 26 марта, их действие продлится до 14 апреля 2020 года.