Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, сообщает Росавиация.

Исключение составят рейсы между Москвой и столицами, а также перелеты для возвращения россиян домой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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