Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367

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Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось до 367, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

За минувшие сутки был зафиксирован 61 случай заражения, говорится в заявлении оперштаба. Отмечается, что 54 случая подтверждены в Москве. Кроме того, по два случая обнаружено в Удмуртии и Кировской области, по одному – в Новгородской, Архангельской, Брянской областях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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