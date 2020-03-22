Глава Крыма предлагает надевать электронные браслеты на нарушителей карантина
Контроль над нарушителями карантина по коронавирусу нового типа должен быть ужесточен, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».
В частности, можно надевать на несоблюдающих карантин электронные браслеты, что даст возможность реагировать на нарушения, считает Аксенов.
«Если будем сейчас играть в демократию, то в таких ситуациях это к хорошему не приведет», – подчеркнул глава Крыма.
Ранее в регионе был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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