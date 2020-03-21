Число заболевших коронавирусом в России выросло до 306

В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших достигло 306. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 регионах. 17 человек заболели в Московской области, 6 — в Москве.

Как уточняется, зараженные новой коронавирусной инфекцией недавно вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В штабе заверили, что уже определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие.

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