Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
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В пятиэтажке в центре Перми произошел врыв, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как стало известно, инцидент случился на улице Чернышевского.
По данным источника, в квартире на четвертом этаже сдетонировала газовоздушная смесь.
Согласно имеющейся информации, жертвой взрыва стал хозяин квартиры.
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