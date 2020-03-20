Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

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В пятиэтажке в центре Перми произошел врыв, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно, инцидент случился на улице Чернышевского.

По данным источника, в квартире на четвертом этаже сдетонировала газовоздушная смесь.

Согласно имеющейся информации, жертвой взрыва стал хозяин квартиры.

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